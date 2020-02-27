В Сумах пьяный водитель без прав наехал на забор (видео)

Утром инспекторы патрулировали дворовую территорию на улице Ковпака, когда им навстречу на большой скорости «пролетел» автомобиль ВАЗ-2107.
Патрульные развернулись и направились за ним, чтобы остановить водителя. Однако через 300 метров его дальнейшее движение остановил забор, в который он въехал.
За рулем автомобиля сидел 45-летний мужчина, к счастью, травм он не получил. Гражданин имел явные признаки сильного алкогольного опьянения.
Куда так спешил, так и не признался. В присутствии свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат положительный - 1,45 промилле. Также инспекторы установили, что никаких документов на право управления автомобилем мужчина не имел.
Три административные материалы получил водитель от стражей порядка:
- ст. 124 (совершение ДТП) КоАП;
- ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП;
- ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
Самого же мужчину от управления отстранили, а его транспортное средство эвакуировали на специальную площадку.
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