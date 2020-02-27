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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:522

В Сумах пьяный водитель без прав наехал на забор (видео)

Три админматериала составили патрульные на нетрезвого мужчину, который наехал на забор.

Утром инспекторы патрулировали дворовую территорию на улице Ковпака, когда им навстречу на большой скорости «пролетел» автомобиль ВАЗ-2107.

Патрульные развернулись и направились за ним, чтобы остановить водителя. Однако через 300 метров его дальнейшее движение остановил забор, в который он въехал.

За рулем автомобиля сидел 45-летний мужчина, к счастью, травм он не получил. Гражданин имел явные признаки сильного алкогольного опьянения.

Куда так спешил, так и не признался. В присутствии свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат положительный - 1,45 промилле. Также инспекторы установили, что никаких документов на право управления автомобилем мужчина не имел.

Три административные материалы получил водитель от стражей порядка:

- ст. 124 (совершение ДТП) КоАП;

- ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП;

- ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Самого же мужчину от управления отстранили, а его транспортное средство эвакуировали на специальную площадку.

Право Дтп Пьяный за рулем
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