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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26176

На Сумщине побит послевоенный рекорд температуры воздуха

Начало марта стал щедрым на температурные рекорды для Сумщины.

Средняя суточная температура воздуха в половину дней первой декады марта составляла +8 .. + 13 °С, что на 11-16 °С выше климатической нормы.

Такой температурный режим более характерен для конца апреля и наблюдался в Сумской области впервые после 1944 года. Максимальная температура воздуха днем 5 и 10 марта поднималась до +18 .. + 19 °С, что является абсолютным рекордом, как для этого времени года.

Из-за аномально теплой погоды на юго-западе области у вишни наблюдается набухание почек на месяц раньше обычного срока. У березы началось движение сока, зацвела лещина.

В дальнейшем с 15 марта ожидается понижение температуры до значений более характерных климатической нормы, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

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