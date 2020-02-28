На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание камыша (видео) 16 марта в 18:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Слобода Бурынского района.

На тушение, преодолев расстояние в 16 км, прибыло отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, на окраине села загорелся камыш на площади около 2 га. Порывами ветра огонь быстро распространялся. Горение происходило на болотистой местности, что затрудняло доступ к непосредственному очагу пожара. Также для обеспечения подачи воды на тушение в достаточном количестве, пришлось направлять автоцистерну для дозаправки от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1,5 км от места возгорания.

В 19:00 удалось остановить дальнейшее распространение пламени, а в 20:00 - повести обуздать возгорание.

Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава на 1 единице техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.