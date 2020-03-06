МОН: длительность учебного года может быть продолжена В Министерстве образования допускают возможность фактического продолжения учебного года в Украине.

Об этом говорится в разъяснениях ведомства относительно организации образовательного процесса в школах во время карантина.

В частности, в ведомстве сообщают, что Законом Украины «О полном общем среднем образовании» установлено, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования завершается не позднее 1 июля.

«Если в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине срок действия карантина будет изменен, фактическая длительность учебного года может быть продолжена. В таком случае образовательный процесс будет включать анализ выполнения учебных программ с учетом фактически проведенных учебных занятий (в том числе дистанционно) и результатов обучения учеников, полученных во время карантина», - сообщили в Министерстве образования и науки.