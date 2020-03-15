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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58230

Под Сумами сгорела дача

В Сумском районе пожарные ликвидировали возгорание дачного дома.

30 марта в 18:06 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в с. Лекарское Сумского района. О пожаре сообщил местный житель, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й Государственной пожарно-спасательной части, 29-го Государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду с. Николаевка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие дома и пристройки к нему по всей площади, а также вещи домашнего обихода.

В 19:31 возгорание локализовали, а в 21:38 - потратив на тушение почти 9 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Николаевка.

Общество Пожар

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