Под Сумами сгорела дача В Сумском районе пожарные ликвидировали возгорание дачного дома.

30 марта в 18:06 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в с. Лекарское Сумского района. О пожаре сообщил местный житель, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й Государственной пожарно-спасательной части, 29-го Государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду с. Николаевка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие дома и пристройки к нему по всей площади, а также вещи домашнего обихода.

В 19:31 возгорание локализовали, а в 21:38 - потратив на тушение почти 9 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Николаевка.