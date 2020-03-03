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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28123

На Сумщине похититель леса угрожал убийством экоинспекторам

Средь бела дня в с. Тулиголовое Кролевецкого района сотрудники отдела ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской области заметили двух граждан, которые на гужевой повозке транспортировали огромную сосновую колоду.

На требование остановиться и предоставить документы на лесопродукцию граждане только ускорили движение. Один из мужчин спрыгнул с телеги и скрылся, а экоинспекторы начали преследовать другого.

Остановив подводу на окраине села, инспекторы пытались подойти к мужчине, но тот вытащил нож, начал угрожать работникам инспекции и общественным инспекторам и продолжил бегство. Экоинспекторы вызвали полицию, продолжили преследование и, в конце концов, задержали злоумышленника. У него на подводе было выявлено 4-метровое бревно сосны диаметром 54 см. Документов на лесопродукцию он не имел.

Прибыв на место событий, полицейскими была установлена личность вора: им оказался ранее судимый житель с.Тулиголовое. В ходе следственных действий на территории домохозяйства задержанного было обнаружено и другую лесопродукцию, а некоторые бревна уже разрезаны на доски. Поэтому, экоинспекторы поняли, что имеет место незаконная вырубка многих деревьев. Проследовав по следу колес телеги, в Дубовицком лесничестве ГП «Кролевецкое лесоохотничье хозяйство» было выявлено 16 свежих пней от сырорастущих сосен.

Специалистами инспекции было рассчитано размер ущерба, причиненного самовольной вырубкой насаждений, общая сумма которых составила 275 тыс. грн. По фактам кражи леса и угроз убийством экоинспекторов написанные заявления в правоохранительные органы.

Право Вырубка деревьев Госэкоинспекция Угроза убийства

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