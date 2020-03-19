Тарас Шелестюк запустил новый челлендж в условиях карантина В отличие от футболистов, набивавших туалетную бумагу ногами, сумской боксер-профессионал предложил коллегам и все желающим делать это руками в перчатках или кулаками.

«Привет поклонникам бокса и спорта, давайте продолжим #stayhomechallenge челлендж! Условия челленджа - набить туалетную бумагу 10 раз в перчатках или кулаками! Надень перчатки и сделай это. Давайте повеселимся», - написал он в Фейсбуке и показал, что получилось у него.