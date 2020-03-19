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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:164261

Тарас Шелестюк запустил новый челлендж в условиях карантина

В отличие от футболистов, набивавших туалетную бумагу ногами, сумской боксер-профессионал предложил коллегам и все желающим делать это руками в перчатках или кулаками.

«Привет поклонникам бокса и спорта, давайте продолжим #stayhomechallenge челлендж!

Условия челленджа - набить туалетную бумагу 10 раз в перчатках или кулаками!

Надень перчатки и сделай это.

Давайте повеселимся», - написал он в Фейсбуке и показал, что получилось у него.

Спорт Бокс Карантин Тарас Шелестюк Челлендж

Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 09:44

Весёлые челенджи от весёлых... как бы это не матерно сказать? Скажем "интеллектуалов". В Калифорнии их так хорошо запускать.

А давайте запустим свой челендж. Например: найдли лимоны не по 200. Или Выживи на пенсию в 3000 грн.

Или вот, самый полезный: СИДИС*КАДОМАЧТОБЫЭТОБЛ*ДСКИЙКАРАНТИН БЫСТРЕЕЗАКОНЧИЛСЯ!

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