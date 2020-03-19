Тарас Шелестюк запустил новый челлендж в условиях карантина

«Привет поклонникам бокса и спорта, давайте продолжим #stayhomechallenge челлендж!
Условия челленджа - набить туалетную бумагу 10 раз в перчатках или кулаками!
Надень перчатки и сделай это.
Давайте повеселимся», - написал он в Фейсбуке и показал, что получилось у него.
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Caretaker
Весёлые челенджи от весёлых... как бы это не матерно сказать? Скажем "интеллектуалов". В Калифорнии их так хорошо запускать.
А давайте запустим свой челендж. Например: найдли лимоны не по 200. Или Выживи на пенсию в 3000 грн.
Или вот, самый полезный: СИДИС*КАДОМАЧТОБЫЭТОБЛ*ДСКИЙКАРАНТИН БЫСТРЕЕЗАКОНЧИЛСЯ!