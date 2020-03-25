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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:373589

Сумская журналистка написала заявление в полицию на губернатора

Сумская журналистка Елена Адаменко написала в полицию заявление по поводу нарушения карантина людей в стенах Сумской облгосадминистрации.

Об этом она написала в Фейсбуке.

«Чтобы вы понимали, Сумская ОГА удалила со своей официальной страницы видеозапись трансляции подписания Меморандума с бизнесом, на котором задокументировано, как глава ОГА вместе с Дашутиным, Федорченко, Дорошенко и остальной «бизнес-элитой» нарушил правила карантина людей.

А именно проводил мероприятие в общественном месте - здании ОГА - без одетых защитных масок. Но у меня задокументировано. Все. И видео сохранено, и скрины)) К слову, фотки этого же мероприятия остались и на официальном сайте ОГА. Так же сохранены и видеозаписи с брифинга губернатора Грищенко о «строгом контроле за соблюдением правил карантина в области»)))

Пи.си. Заявление в полицию написала. Объяснения письменные предоставила. Надеюсь, что нашей полиции хватит составлять протоколы не только на студентов из Иордании и алкашей на велике», - написала она.

Напомним: должностным лицам за нарушение правил карантина людей грозит штраф от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

Право Елена Адаменко Нарушение карантина Роман Грищенко

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