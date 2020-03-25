В Сумах от коронавируса уже выздоровели 2 человека (обновлено)

Из них на Сумщине 2. Всего на Сумщине подтверждены 73 случая, за последние сутки добавились 4.
Как сообщает Сумской областной лабораторный центр выздоровел человек в Сумах.
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