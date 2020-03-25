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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:311402

На Сумщине уже 73 случая коронавируса

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине подтверждено уже 2777 случаев COVID-19.

Из них на Сумщине 73, за сутки в области добавились 4 случая.

Всего в Украине исследовано 30314 образцов методом ПЦР (лабораторная диагностика).

В течение 11 апреля получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентрив.

Случаи подтверждены:

- Винницкая обл. - 174 случая (8 выздоровели)

- Волынская обл. - 71 случай (2 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 58 случаев (5 выздоровели)

- Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел)

- Житомирская обл. - 74 случая;

- Закарпатская обл. - 82 случая (3 выздоровели)

- Запорожская обл. - 83 случая (10 выздоровели)

- Ивано-Франковская область - 291 случай (12 выздоровели)

- г. Киев - 416 случаев;

- Киевская обл. - 159 случаев (9 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 118 случаев;

- Львовская обл. - 111 случаев (6 выздоровели)

- Луганская обл. - 3 случая;

- Николаевская обл. - 2 случая;

- Одесская обл. - 63 случая;

- Полтавская обл. - 25 случаев;

- Ровенская обл. - 119 случаев (3 выздоровели)

- Сумская обл. - 73 случая (2 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 243 случая (3 выздоровели)

- Харьковская обл. - 11 случаев;

- Херсонская обл. - 31 случай;

- Хмельницкая обл. - 19 случаев (3 выздоровели)

- Черкасская обл. - 99 случаев (1 выздоровел)

- Черновицкая обл. - 432 случая (21 выздоровел)

- Черниговская обл. - 9 случаев.

На амбулаторном лечении 1504 пациента. Всего госпитализированы 1100 человек, из них 48 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).

В общем 89 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Общество Коронавирус

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