На Сумщине уже 73 случая коронавируса

Из них на Сумщине 73, за сутки в области добавились 4 случая.
Всего в Украине исследовано 30314 образцов методом ПЦР (лабораторная диагностика).
В течение 11 апреля получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентрив.
Случаи подтверждены:
- Винницкая обл. - 174 случая (8 выздоровели)
- Волынская обл. - 71 случай (2 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 58 случаев (5 выздоровели)
- Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел)
- Житомирская обл. - 74 случая;
- Закарпатская обл. - 82 случая (3 выздоровели)
- Запорожская обл. - 83 случая (10 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 291 случай (12 выздоровели)
- г. Киев - 416 случаев;
- Киевская обл. - 159 случаев (9 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 118 случаев;
- Львовская обл. - 111 случаев (6 выздоровели)
- Луганская обл. - 3 случая;
- Николаевская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 63 случая;
- Полтавская обл. - 25 случаев;
- Ровенская обл. - 119 случаев (3 выздоровели)
- Сумская обл. - 73 случая (2 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 243 случая (3 выздоровели)
- Харьковская обл. - 11 случаев;
- Херсонская обл. - 31 случай;
- Хмельницкая обл. - 19 случаев (3 выздоровели)
- Черкасская обл. - 99 случаев (1 выздоровел)
- Черновицкая обл. - 432 случая (21 выздоровел)
- Черниговская обл. - 9 случаев.
На амбулаторном лечении 1504 пациента. Всего госпитализированы 1100 человек, из них 48 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).
В общем 89 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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