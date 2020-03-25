Стало известно, кто умер от коронавируса на Сумщине Как сообщает Глуховский горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра, на Кролеветчине уже подтверждено 22 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

За прошедшие сутки добавилось 4 случая, при этом один человек умер. По сообщению ведомства, это была асоциальная личность, житель с. Морозовка, за медицинской помощью не обращался. Источник заражения неизвестен.

Кроме того, известно, что новый случай произошел в с. Яровое Кролевецкого района, 2 –в Кролевце.