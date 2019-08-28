Включат ли горячую воду в Ковпаковском теплорайоне?

Ситуация обсуждалась сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.
- Я в курсе ситуации на КСПУ, знаю, что сработала аварийная сигнализация в котле, - начал мэр. - Я настаиваю провести все регламентные работы, чтобы у нас горячее водоснабжение было возобновлено. Технические возможности для этого есть. На время карантина люди должны быть с водой. До 24 апреля вы должны обеспечить горячим водоснабжением Курский микрорайон.
- Вчера «Сумытеплоэнерго» выполнило все необходимые мероприятия для обеспечения подачи горячей воды потребителям КСПУ, - сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.
- Вчера был выведен оперативный персонал, работали над восстановлением работы котла, - рассказала замдиректора КСПУ Ирина Рыбальченко. – Но затрат этого котла было недостаточно. Расхода сетевой воды было мало.
- Сегодня работаем, чтобы обеспечить людей горячей водой. Если нужна помощь, будем привлекать наши коммунальные предприятия, будем искать технические возможности, - подытожил мэр Сум.
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