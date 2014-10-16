В Заречном районном суде Сум переизбрали главу

Заместителем главы Заречного районного суда избран судья Александр Борисович Капкин.
В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» глава суда и заместитель главы суда избираются на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, сообщает сайт суда.
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