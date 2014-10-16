В Заречном районном суде Сум переизбрали главу 14 апреля состоялось собрание судей Заречного районного суда г. Сумы, на котором путем тайного голосования избрана на должность главы Заречного районного суда судья Анна Валерьевна Шелехова.

Заместителем главы Заречного районного суда избран судья Александр Борисович Капкин.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» глава суда и заместитель главы суда избираются на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, сообщает сайт суда.