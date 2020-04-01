Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37343

На Сумщине пожарные, ликвидируя возгорание 2 га растительности, спасли лес (видео)

14 апреля в 8:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре растительности в с. Дичь Бурынского района.

На тушение направили отделения дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 11 км от райцентра.

Как было установлено, на окраине села огонь охватил камыш и другую растительность на площади около 2 га. Укрощение возгорания требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерну пришлось направлять в соседнее село для дозаправки от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 4 км от очага горения. В 9:40 силами 4-х человек личного состава на одной единицы техники удалось остановить огонь, который стремительно распространялся в сторону смешанного леса. И только в 12:05 пожар полностью ликвидировали.

Причиной возгорания раз стала очередная безответственность - неосторожное обращение с огнем. Кстати, это уже не первый пожар в этом селе. Так, 29 марта вечером бурынские пожарные тушили возгорание растительности на площади 5 га.

Почти по завершении ликвидации нынешней пожара пошел дождь. Досадно констатировать, что до начала осадков в Сумской области продолжали возникать возгорания сухостоя. К сожалению, призывы к сознательности населения не имели такого результата как обильные дожди, а в некоторых местностях и снег. Возможно именно они дали всем шанс - природе на спасение, а всем нам на то, чтобы остановить бессмысленное выжигание травы и, наконец, понять - уничтожая растительный и животный мир мы подрываем безопасность собственного существования, ведь окружающей среды - это естественная защита нашей экологии, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар

По тематике

В Кролевце сгорела пилорама
Сегодня 14:02

В Кролевце сгорела пилорама

Полиция Сумщины выясняет причины и обстоятельства пожара в Кролевце....

Сумские спасатели показали, как тушили пожар на 13-ом этаже (видео)
Сегодня 08:11

Сумские спасатели показали, как тушили пожар на 13-ом этаже (видео)

14 апреля в 12:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 13-м этаже четырнадцатиэтажного дома...

Вчера 17:12

На Сумщине на пожаре погиб человек

Сегодня, 14 апреля, в 6:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Центральная в...

Вчера 15:57

В Глухове пожарные ликвидировали масштабное возгорание хозяйственных сооружений (видео)

13 апреля в 21:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственных сооружений на ул. Есманский путь в г....

В Шостке спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе (видео)
Вчера 14:38

В Шостке спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе (видео)

13 апреля в 14:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение, что в г. Шостка по ул. Свободы огонь охватил...

Новости

В Сумах плюс один случай коронавируса
Сегодня 10:08
На Сумщине добавилось 3 случая коронавируса
Сегодня 09:31
В Сумах запретили освящение пасок в церквях и посещение кладбищ
13.04.2020 15:38
В Сумах больше тысячи человек уже закончили самоизоляцию
Сегодня 18:15
В Сумах коронавирус подозревают у девяти человек
Сегодня 18:04
По приказу чиновника горсовета срубили деревьев на 2 миллиона
Сегодня 17:58
В Глухове попрощались с воином ООС
Сегодня 17:48
Сумской активист призвал мэра Сум закрыть все церкви города на карантин
Сегодня 17:11
Совладелец «Сумского НПО» Вадим Новинский заражен коронавирусом
Сегодня 16:53
Сумчанин из Германии рассказал, как переживает карантин (видео)
Сегодня 16:49
Конотопчанину за жестокое убийство дали пожизненное
Сегодня 16:20
В Сумах на завтра объявлено штормовое предупреждение
Сегодня 15:35
view counter

Статьи

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
Вчера 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
Вчера 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.