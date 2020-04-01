На Сумщине пожарные, ликвидируя возгорание 2 га растительности, спасли лес (видео) 14 апреля в 8:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре растительности в с. Дичь Бурынского района.

На тушение направили отделения дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 11 км от райцентра.

Как было установлено, на окраине села огонь охватил камыш и другую растительность на площади около 2 га. Укрощение возгорания требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерну пришлось направлять в соседнее село для дозаправки от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 4 км от очага горения. В 9:40 силами 4-х человек личного состава на одной единицы техники удалось остановить огонь, который стремительно распространялся в сторону смешанного леса. И только в 12:05 пожар полностью ликвидировали.

Причиной возгорания раз стала очередная безответственность - неосторожное обращение с огнем. Кстати, это уже не первый пожар в этом селе. Так, 29 марта вечером бурынские пожарные тушили возгорание растительности на площади 5 га.

Почти по завершении ликвидации нынешней пожара пошел дождь. Досадно констатировать, что до начала осадков в Сумской области продолжали возникать возгорания сухостоя. К сожалению, призывы к сознательности населения не имели такого результата как обильные дожди, а в некоторых местностях и снег. Возможно именно они дали всем шанс - природе на спасение, а всем нам на то, чтобы остановить бессмысленное выжигание травы и, наконец, понять - уничтожая растительный и животный мир мы подрываем безопасность собственного существования, ведь окружающей среды - это естественная защита нашей экологии, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.