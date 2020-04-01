На Сумщине уже 81 случай коронавируса Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них на Сумщине 81 (+1 за последние сутки).

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.