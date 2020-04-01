На Сумщине уже 81 случай коронавируса

Из них на Сумщине 81 (+1 за последние сутки).
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщила глава группы экспертов по вопросам инфекционных болезней областного управления...
Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
За последние сутки выздоровели 4 человека....
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