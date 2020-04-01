Треть сумчан считает, что в Сумах хорошие парки и скверы

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.
3% сумчан оценивают уровень скверов и парков в городе на «отлично», 28» - «хорошо», 48% - «средне», 13% - «плохо», 3% - «ужасно». Хуже только в Ужгороде, Херсоне, Северодонецке, Черновцах и Запорожье. Лучше всего в Харькове, Чернигове и Виннице.
Только 1% считает, что они отличные....
16% считают ее ужасной....
28% считают, что в ужасном состоянии....
На местных выборах 23% сумчан готовы проголосовать за партию «Слуга народа»....
У 34% ухудшилось....