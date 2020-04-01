Кто заболел коронавирусом в Белополье?

«За последние сутки в Сумской области подтверждено всего 1 новый случай заболевания. Но, к сожалению, этот случай в Белополье (((. Женщина приехала из Москвы. Было сделано 2 анализа, из которых один отрицательный и один положительный. В настоящее время она чувствует себя хорошо. Живет одна, и контактов с окружающими (с ее слов) не было! Сейчас находится на полной самоизоляции под контролем медиков и полиции. Поэтому не паникуем, но будем максимально осторожны! Берегите себя! и своих близких!!», - написал мэр Белополья.
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