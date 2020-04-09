В Кролевце из-за коронавируса хотят оправить на самоизоляцию местный лесхоз

Об этом сегодня, 22 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
По его словам, в местном лесхозу несколько случаев заражения, поэтому, возможно уже сегодня будет вынесено предписание о закрытие всего офиса местного лесхоза на самоизоляцию. Решение будет принимать главный санитарный врач Сумщины.
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