В Кролевце из-за коронавируса хотят оправить на самоизоляцию местный лесхоз Новый случай заболевания коронавирусом в Кролевце зафиксирован в местном лесничестве.

Об этом сегодня, 22 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, в местном лесхозу несколько случаев заражения, поэтому, возможно уже сегодня будет вынесено предписание о закрытие всего офиса местного лесхоза на самоизоляцию. Решение будет принимать главный санитарный врач Сумщины.