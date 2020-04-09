ТЭЦ на Сумщине осталась без газа Ахтырской ТЭЦ 21 апреля отключили газ - за долги.

Об этом сообщил городской голова Игорь Алексеев. Пресс-секретарь АО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина это подтвердила, пишет UA:СУМИ.

«О задолженность за март в размере более 1,2 млн сообщили как теплоснабжающей компании, так и органам местной власти Ахтырки еще 15 апреля. Согласно распоряжению городского головы, в Ахтырке отопительный период 2019/2020 завершается с 10 апреля. Несмотря на накопление задолженности, АО «Сумыгаз» выполнило распоряжение Кабинета Министров Украины и продолжало доставку газа теплоснабжающей компании до завершения отопительного периода. «Сумыгаз» выполнил общегосударственные требования по доставке газа теплоснабжающим компаниям региона. У ТЭЦ же есть возможность работать на альтернативных газа видах топлива», - сообщила Анастасия Шимарина.

«Не реагируют ни фонд госимущества, ни Минтопэнерго, и никто не реагирует. Ни в коммунальную собственность не передают, и в управление мы никоим образом влиять не можем. Она в аренде у коммерческой структуры. На все наши попытки не реагируют. Ни тарифы не пересчитали, когда президент обещал, ни на копеечку не пересчитали, ни сейчас, никак не реагируют. Мы уже два года пытаемся взять, у нас есть решение сессии, и мы согласовали все планы в Минтопэнерго, были письма, мы вам обязательно передадим, и в последний момент получили мы ответ, что нецелесообразно», - рассказал мэр Ахтырки Игорь Алексеев.