Ситуацию со смертью 79-летней женщины в Сумской областной больнице изучает экспертная комиссия Выводы экспертов будут обнародованы после завершения работы.

Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов во время брифинга в облгосадминистрации сегодня, 22 апреля.

«Сейчас проводится экспертная оценка данной ситуации. Подготовлен приказ управления здравоохранения, определены лица, которые примут участие в работе экспертной комиссии. После того, как будут выводы, мы предоставим все ответы», - отметил Дмитрий Кравцов.

Как сообщила глава группы экспертов по вопросам инфекционных болезней областного управления здравоохранения Ирина Троцкая, областная инфекционная больница пока ограничена в вопросах госпитализации. В соответствии с приказом управления здравоохранения, в эту больницу могут госпитализировать только больных ОРВИ, клинически подтвержденной пневмонией, подозрением на коронавирус и с диагнозом «коронавирус».

«У этой пациентки признаков пневмонии не было. Температура при осмотре была нормальная, но уровень сахара в крови был очень высок. Женщина требовала специализированной медицинской помощи по поводу сахарного диабета. Мы все же сделали, хотя не должны были этого делать, тест на коронавирус. Быстрый тест был отрицательный, поэтому больную отправили в терапевтическое или эндокринологическое отделение», - рассказала Ирина Троцкая.

«К выводам комиссии будет добавлен также результаты судебно-медицинской экспертизы», - сообщил Дмитрий Кравцов.