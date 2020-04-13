Сумчанина оштрафовали за нарушение условий карантина Сегодня, 28 апреля, за нарушение правил карантина суд привлек мужчину к административной ответственности и наложил на него штраф в размере 17000 грн.

Согласно протоколу, 24 апреля мужчина вместе со своим товарищем находился в сквере и пил пиво. При этом он был без каких-либо документов, удостоверяющих личность, чем совершил правонарушение, предусмотренное ст.44-3 КоАП Украины.

Мужчина в судебном заседании вину признал, пояснил, что был без документов, удостоверяющих личность.

Его вина подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде (протоколом об административном правонарушении, диском с видеозаписью с нагрудных камер полицейских).

При назначении административного взыскания, судом учтено характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.