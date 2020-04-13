Сумчанина оштрафовали за нарушение условий карантина

Согласно протоколу, 24 апреля мужчина вместе со своим товарищем находился в сквере и пил пиво. При этом он был без каких-либо документов, удостоверяющих личность, чем совершил правонарушение, предусмотренное ст.44-3 КоАП Украины.
Мужчина в судебном заседании вину признал, пояснил, что был без документов, удостоверяющих личность.
Его вина подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде (протоколом об административном правонарушении, диском с видеозаписью с нагрудных камер полицейских).
При назначении административного взыскания, судом учтено характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя.
Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.
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