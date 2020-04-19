В Сумах в первые классы будут зачислять с лета

Прием документов продлится до 15 июля.
Подробную информацию родители будущих первоклассников могут найти на официальных сайтах школ или обратившись с 1 июня непосредственно в администрацию учебного заведения.
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