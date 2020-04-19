В Сумах горела баня

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено утеплитель кровли на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза распространения огня на остальное здание.
В 14:21 возгорание локализовали, а в 14:33 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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