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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах горела баня

5 мая в 14:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании бани по ул. Покрышкина в областном центре.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено утеплитель кровли на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза распространения огня на остальное здание.

В 14:21 возгорание локализовали, а в 14:33 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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