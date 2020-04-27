В Сумах два новых случая коронавируса

- Сначала тестирования в Сумах зарегистрировано 38 человек с позитивным ПЦР-исследованием на коронавирус, - доложила она. – Среди них 33 взрослых и 5 детей. 9 человек на сегодняшний день выздоровели, четверо из них были на стационарном лечении, пять лечились амбулаторно. На прошлой неделе в городе зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусной болезнью. За сегодня уже 2 случая мы тоже имеем.
На сегодня на лечении 29 больных: 5 взрослых в областной инфекционной больнице, остальные на амбулаторном лечении на самоизоляции, в том числе 5 детей и 19 взрослых. 124 человека являются контактными с подтвержденными случаями. Также сегодня у нас 5 подозрений. Все они на амбулаторном лечении. И по ним также есть 5 контактных лиц.
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