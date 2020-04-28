В Сумах коммунальный автобус наехал на женщину на переходе

55-летний водитель автобуса «Богдан» допустил наезд на 23-летнюю женщину. Предварительно, она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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