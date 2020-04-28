Умер охранник сумского собора, которого избил нацгвардеец Прихожанин Спасо-Преображенского собора Анатолий Борисенко, пострадавший в результате нападения военнослужащего Национальной гвардии Украины Павла Мясищева 22 октября 2015 года, скончался от полученных травм.

В ночь с 13 на 14 мая 2020 года умер прихожанин Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы Анатолий Борисенко, который 22 октября 2015 года был избит на территории храма, в результате чего оказался в коме. Нападавшим оказался военнослужащий Национальной гвардии Украины Павел Мясищев, который в нетрезвом состоянии, вооруженный холодным оружием перелез через забор собора и повздорил с пострадавшим. В результате травм, которые нанес нападающий, он оказался в состоянии комы. Не приходя в сознание, Анатолий Павлович умер в результате тяжелого нарушения здоровья, которое произошло в результате нападения.

Суд вынес приговор и назначил наказание нападающему в виде шести лет лишения свободы.

Отпевание умершего совершил благочинный Сумского городского церковного округа протоиерей Николай Смакоуз в сослужении городских священников, который передал слова соболезнования от имени митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия жене и родным, сообщает сайт Сумской епархии УПЦ (МП).