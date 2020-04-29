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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах поймали наркодилера

В ходе общегосударственной полицейской оперативно-профилактической операции «Мак - 2020», которая проходит на территории области сотрудники Сумского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, по силовой поддержке спецподразделения КОРД прекратили деятельность лица, которое занималось распространением наркотиков.

Во время проведения санкционированного обыска в одной из квартир многоэтажки по улице Героев Крут, работники Сумского отдела полиции обнаружили и изъяли два бумажных свертка с веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис, общим весом около 6 грамм, приспособления для употребления конопли путем курения, и денежные средства в сумме 400 гривен. Все изъятое принадлежит 46-летнему жителю областного центра.

А в ходе обыска по месту работы злоумышленника, тоже было обнаружено и изъято два свертка с сухим измельченным веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис, два приспособления для его употребления путем курения, полиэтиленовый пакет с таким же веществом общим весом около 50 грамм, медицинский шприц с неизвестной жидкостью внутри, весы и денежные средства в сумме 70000 гривен и 1600 долларов США.

В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 (хранение) и ч.2. ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер

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