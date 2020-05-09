Мошенники обогатились за счет 90-летней сумчанки на 80 тыс. гривен Действовали они по стандартной схеме: ваш родственник попал в ДТП.

В Сумской отдел полиции обратилась 90-летняя местная жительница. Она рассказала, что собственноручно отдала мошенникам все свои сбережения. По словам заявительницы, несколько часов назад к ней на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился ее внуком. Он сообщил, что в результате дорожно-транспортного происшествия его отец попал в больницу и нужны деньги на операцию. Доверчивая пенсионерка сразу решила помочь.

И только после того, как передала все деньги неизвестной, которая пришла в ее дом и назвалась подругой потерпевшего, бабушка догадалась позвонить сыну. Оказалось, с ним все в порядке.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. И еще раз предостерегают граждан быть осмотрительными и не доверять незнакомым телефонным собеседникам. Обязательно проверять полученную информацию. А при любых подозрений немедленно звонить на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.