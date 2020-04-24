Бутылкой по голове: в Сумах участковый раскрыл грабеж

В Сумах за помощью к полицейским обратился местный житель, который объяснил, что вечером он встретил своего приятеля и еще одного мужчину. Между ними завязался разговор, который они продолжили «за рюмкой». Чуть позже один из друзей отлучился по делам, а он и его новый знакомый отправились за очередной бутылкой. Приобретя спиртное, мужчины пошли к потерпевшему домой. Уже у подъезда между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник разбил об голову потерпевшего две стеклянные бутылки, забрал все из карманов и бросился наутек.
Установить личность грабителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые были у магазина. Им оказался ранее судимый 26-летний сумчанин. Он рассказал, что пошел на преступление с целью «заработка». Деньги уже потратил на собственные нужды, а мобильные телефоны продать еще не успел.
Полицейские изъяли часть похищенного имущества.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Злоумышленника, который несколько дней назад ограбил мужчину, полицейские разыскали по приметам, которые запомнил пострадавший....
Соблазнился злоумышленник на мобильный телефон 46-летнего жителя Шостки....
Благодаря камерам видеонаблюдения участковые офицеры полиции разоблачили серийного «магазинного» вора....
Около часа хватило оперативникам полиции, чтобы разыскать и задержать злоумышленника, который на территории дачного кооператива ограбил пенсионерку, отобрав у нее...
Злоумышленника, который две недели назад ограбил молодую девушку, оперативники отдела криминальной полиции Сумского отдела полиции разыскали по приметам, которые запомнила...