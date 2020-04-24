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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24416

Бутылкой по голове: в Сумах участковый раскрыл грабеж

Жертвой грабителя стал 42-летний сумчанин. Правоохранители открыли уголовное производство, разыскали и задержали злоумышленника.

В Сумах за помощью к полицейским обратился местный житель, который объяснил, что вечером он встретил своего приятеля и еще одного мужчину. Между ними завязался разговор, который они продолжили «за рюмкой». Чуть позже один из друзей отлучился по делам, а он и его новый знакомый отправились за очередной бутылкой. Приобретя спиртное, мужчины пошли к потерпевшему домой. Уже у подъезда между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник разбил об голову потерпевшего две стеклянные бутылки, забрал все из карманов и бросился наутек.

Установить личность грабителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые были у магазина. Им оказался ранее судимый 26-летний сумчанин. Он рассказал, что пошел на преступление с целью «заработка». Деньги уже потратил на собственные нужды, а мобильные телефоны продать еще не успел.

Полицейские изъяли часть похищенного имущества.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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