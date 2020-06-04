Определился второй финалист Кубка Сум по футзалу

«Lex-VSK-СумБуд» в серии пенальти оказались сильнее «Сумыхимпром-СДПУ» 4:3. Основное время встречи завершилось вничью 2:2, причем «строители» спаслись за 17 секунд до финальной сирены.
Вторым финалистом Кубка города стал «Рятувальник», который обыграл «Спартак» еще до карантина.
Финал запланирован на следующую неделю.
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