Определился второй финалист Кубка Сум по футзалу 4 июня прошел второй полуфинал кубка Сум по футзалу от Ассоциации футзала Сумщины.

«Lex-VSK-СумБуд» в серии пенальти оказались сильнее «Сумыхимпром-СДПУ» 4:3. Основное время встречи завершилось вничью 2:2, причем «строители» спаслись за 17 секунд до финальной сирены.

Вторым финалистом Кубка города стал «Рятувальник», который обыграл «Спартак» еще до карантина.

Финал запланирован на следующую неделю.