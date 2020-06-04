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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39142

Определился второй финалист Кубка Сум по футзалу

4 июня прошел второй полуфинал кубка Сум по футзалу от Ассоциации футзала Сумщины.

«Lex-VSK-СумБуд» в серии пенальти оказались сильнее «Сумыхимпром-СДПУ» 4:3. Основное время встречи завершилось вничью 2:2, причем «строители» спаслись за 17 секунд до финальной сирены.
Вторым финалистом Кубка города стал «Рятувальник», который обыграл «Спартак» еще до карантина.
Финал запланирован на следующую неделю.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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