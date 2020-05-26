Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34800

В Белополье плюс 9 случаев коронавируса за сутки (обновлено)

Сколько случаев на Сумщине, пока неизвестно.

Об этом сообщается на сайте Белопольского Центра первичной медицинской помощи.

«Уважаемые друзья!

Во-первых, давайте сохранять спокойствие в этой непростой ситуации вокруг вспышки коронавирусной инфекции.

Да, действительно, за прошедшие сутки добавилось еще 9 подтвержденных случаев. Все они являются бессимптомными носителями инфекции.

И даже в этой ситуации есть некоторый повод для некоторого оптимизма, если можно так сказать.

Эти носители инфекции выявлены и изолированы. То есть, в дальнейшем они не будут заражать других людей.

Во всем мире действует основное правило - главный метод борьбы с подобными инфекциями: выявлять (читай, тестировать) и изолировать.

Чем больше выявлено и изолированно, тем ближе к окончанию эпидемии.

Медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В достаточном количестве имеются дезсредства и антисептики.

Мы максимально стараемся работать в телефонном режиме.

Перед тем, как осуществить визит в наш заведения, позвоните своему врачу через номера колл-центра, чтобы обсудить с ним (ней) все аспекты этого визита (максимально учесть возможные риски).

Номера телефонов нашего колл-центра:

Водафон 050-35-85-088

Киевстар 067-93-26-976

И да, не забываем, что карантина не снят, мойте руки, соблюдайте социальной дистанции», - говорится в сообщении.

Белопольский райсовет сообщает:

«По результатам проведенных исследований собранных мобильной бригадой анализов, областной лабораторией подтверждено 9 новых случаев заболевания COVID-19.

Таким образом:

- лиц, заболевших COVID-19 - 13 (1 человек лечится стационарно, 12 человек - амбулаторно);

- выздоровели -2;

- подозрений, которые проверяются - 2.

Проводится работа мобильной бригады по выявлению круга контактных лиц».

Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине 11 новых случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:07

На Сумщине 11 новых случаев коронавируса за сутки

На утро 5 июня в Сумской области подтверждено уже 188 случаев коронавирусной инфекции....

Что известно о новых случаях коронавируса на Сумщине
Вчера 12:26

Что известно о новых случаях коронавируса на Сумщине

Как сообщили в Сумском областном лабораторном центре, среди трех новых случаев коронавируса в области, два подтвердили у медицинских работников....

Ситуация с коронавирусом в Украине: рекорд по новым случаям
Вчера 10:01

Ситуация с коронавирусом в Украине: рекорд по новым случаям

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что в Украине на утро 4 июня подтверждено 25411 случаев COVID-19, из них 11 042...

На Сумщине новые случаи коронавируса сразу в трех районах
Вчера 09:26

На Сумщине новые случаи коронавируса сразу в трех районах

По состоянию на 4 июня в Сумской области 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине три новых случая коронавируса
Вчера 09:14

На Сумщине три новых случая коронавируса

На утро 4 июня в Сумской области подтверждено 177 случаев заболевания COVID-19....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.