В Белополье плюс 9 случаев коронавируса за сутки (обновлено)

Об этом сообщается на сайте Белопольского Центра первичной медицинской помощи.
«Уважаемые друзья!
Во-первых, давайте сохранять спокойствие в этой непростой ситуации вокруг вспышки коронавирусной инфекции.
Да, действительно, за прошедшие сутки добавилось еще 9 подтвержденных случаев. Все они являются бессимптомными носителями инфекции.
И даже в этой ситуации есть некоторый повод для некоторого оптимизма, если можно так сказать.
Эти носители инфекции выявлены и изолированы. То есть, в дальнейшем они не будут заражать других людей.
Во всем мире действует основное правило - главный метод борьбы с подобными инфекциями: выявлять (читай, тестировать) и изолировать.
Чем больше выявлено и изолированно, тем ближе к окончанию эпидемии.
Медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.
В достаточном количестве имеются дезсредства и антисептики.
Мы максимально стараемся работать в телефонном режиме.
Перед тем, как осуществить визит в наш заведения, позвоните своему врачу через номера колл-центра, чтобы обсудить с ним (ней) все аспекты этого визита (максимально учесть возможные риски).
Номера телефонов нашего колл-центра:
Водафон 050-35-85-088
Киевстар 067-93-26-976
И да, не забываем, что карантина не снят, мойте руки, соблюдайте социальной дистанции», - говорится в сообщении.
Белопольский райсовет сообщает:
«По результатам проведенных исследований собранных мобильной бригадой анализов, областной лабораторией подтверждено 9 новых случаев заболевания COVID-19.
Таким образом:
- лиц, заболевших COVID-19 - 13 (1 человек лечится стационарно, 12 человек - амбулаторно);
- выздоровели -2;
- подозрений, которые проверяются - 2.
Проводится работа мобильной бригады по выявлению круга контактных лиц».
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