В Белополье плюс 9 случаев коронавируса за сутки (обновлено) Сколько случаев на Сумщине, пока неизвестно.

Об этом сообщается на сайте Белопольского Центра первичной медицинской помощи.

«Уважаемые друзья!

Во-первых, давайте сохранять спокойствие в этой непростой ситуации вокруг вспышки коронавирусной инфекции.

Да, действительно, за прошедшие сутки добавилось еще 9 подтвержденных случаев. Все они являются бессимптомными носителями инфекции.

И даже в этой ситуации есть некоторый повод для некоторого оптимизма, если можно так сказать.

Эти носители инфекции выявлены и изолированы. То есть, в дальнейшем они не будут заражать других людей.

Во всем мире действует основное правило - главный метод борьбы с подобными инфекциями: выявлять (читай, тестировать) и изолировать.

Чем больше выявлено и изолированно, тем ближе к окончанию эпидемии.

Медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В достаточном количестве имеются дезсредства и антисептики.

Мы максимально стараемся работать в телефонном режиме.

Перед тем, как осуществить визит в наш заведения, позвоните своему врачу через номера колл-центра, чтобы обсудить с ним (ней) все аспекты этого визита (максимально учесть возможные риски).

Номера телефонов нашего колл-центра:

Водафон 050-35-85-088

Киевстар 067-93-26-976

И да, не забываем, что карантина не снят, мойте руки, соблюдайте социальной дистанции», - говорится в сообщении.

Белопольский райсовет сообщает:

«По результатам проведенных исследований собранных мобильной бригадой анализов, областной лабораторией подтверждено 9 новых случаев заболевания COVID-19.

Таким образом:

- лиц, заболевших COVID-19 - 13 (1 человек лечится стационарно, 12 человек - амбулаторно);

- выздоровели -2;

- подозрений, которые проверяются - 2.

Проводится работа мобильной бригады по выявлению круга контактных лиц».