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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине городской голова ушел в отставку

Дружбовский городской совет удовлетворил заявление Евгения Харитонова о досрочном сложении полномочий городского головы.

Об этом сообщается на официальном сайте Дружбовского городского совета.

4 июня на заседании 47-й сессии восьмого созыва к депутатам обратился городской голова Евгений Харитонов с заявлением о досрочном сложении полномочий. Это заявление для всех присутствующих в зале стало неожиданностью... Депутаты практически единогласно проголосовали «за», - отмечается в сообщении.

Евгений Иванович Харитонов возглавлял город с декабря 2016 года. На первых выборах после создания Дружбовской объединенной территориальной громады за его кандидатуру проголосовали 1456 избирателей, его ближайший конкурент Виталий Ситенко имел 951 голос поддержки, пишет yampil.info.

Политика Дружба Отставка мэра

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