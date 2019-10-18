На Сумщине городской голова ушел в отставку Дружбовский городской совет удовлетворил заявление Евгения Харитонова о досрочном сложении полномочий городского головы.

Об этом сообщается на официальном сайте Дружбовского городского совета.

4 июня на заседании 47-й сессии восьмого созыва к депутатам обратился городской голова Евгений Харитонов с заявлением о досрочном сложении полномочий. Это заявление для всех присутствующих в зале стало неожиданностью... Депутаты практически единогласно проголосовали «за», - отмечается в сообщении.

Евгений Иванович Харитонов возглавлял город с декабря 2016 года. На первых выборах после создания Дружбовской объединенной территориальной громады за его кандидатуру проголосовали 1456 избирателей, его ближайший конкурент Виталий Ситенко имел 951 голос поддержки, пишет yampil.info.