Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31290

В Ромнах пьяный водитель пытался откупиться от копов

За предложение неправомерной выгоды полицейским жителю Ромен грозит уголовная ответственность.

В Ромнах, патрулируя одну из улиц города, работники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого заподозрили в пребывании за рулем пьяным. Во время общения с 25-летним мужчиной, полицейские убедились в этом - тот имел явные признаки алкогольного опьянения. Чтобы документально засвидетельствовать этот факт, ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Молодой человек обратился к полицейским с предложением «мирно разойтись» за денежное вознаграждение в сумме три тысячи гривен. Несмотря на то, что полицейские предупредили гражданина о неправомерности его действий и ответственность за такое «предложение», тот настаивал на своем.

Поэтому на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Водителю грозит штраф в размере 10 200 гривен и лишение права управления сроком на 1 год.

Кроме того, правоохранители задокументировали факт предложения неправомерной выгоды должностным лицам и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Теперь роменчанину придется нести не только административную, но и уголовную ответственность.

Полиция предупреждает: предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу наказываются немалым штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
view counter

По тематике

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП
02.06.2020 21:09

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП

Ночью инспекторы патрульной полиции обнаружили ДТП с участием двух автомобилей на улице Леваневского....

30.05.2020 11:47

На Сумщине пьяный мопедист пытался откупиться от копов

Чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель предложил полицейским «откупной»....

Подробности аварии с тремя пострадавшими на Сумщине
28.05.2020 23:47

Подробности аварии с тремя пострадавшими на Сумщине

Находясь, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, водитель протаранил две машины, в одной из которых находились малолетние дети....

27.05.2020 14:26

В Шостке пьяный водитель пытался откупиться от копов

Нетрезвый водитель предложил сотрудникам группы реагирования патрульной полиции 200 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к административной ответственности....

21.05.2020 13:45

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции

Следователи Роменского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины относительно 52-летнего жителя соседнего района,...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.