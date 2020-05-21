В Ромнах пьяный водитель пытался откупиться от копов За предложение неправомерной выгоды полицейским жителю Ромен грозит уголовная ответственность.

В Ромнах, патрулируя одну из улиц города, работники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого заподозрили в пребывании за рулем пьяным. Во время общения с 25-летним мужчиной, полицейские убедились в этом - тот имел явные признаки алкогольного опьянения. Чтобы документально засвидетельствовать этот факт, ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Молодой человек обратился к полицейским с предложением «мирно разойтись» за денежное вознаграждение в сумме три тысячи гривен. Несмотря на то, что полицейские предупредили гражданина о неправомерности его действий и ответственность за такое «предложение», тот настаивал на своем.

Поэтому на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Водителю грозит штраф в размере 10 200 гривен и лишение права управления сроком на 1 год.

Кроме того, правоохранители задокументировали факт предложения неправомерной выгоды должностным лицам и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Теперь роменчанину придется нести не только административную, но и уголовную ответственность.

Полиция предупреждает: предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу наказываются немалым штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.