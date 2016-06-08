На батьківщині Івана Кожедуба відзначають ювілей льотчика 8 червня на батьківщині кращого льотчика Другої світової війни в селі Ображіївка, що на Шостківщині, під час літературно-музичної композиції «Зірковий син України» відбулось покладання квітів до пам’ятника Івана Микитовича Кожедуба.

Гостинно зустрів відвідувачів музей І.М. Кожедуба. А виставка дитячих робіт вкотре довела, що справжні герої не вмирають, а живуть у наших серцях.

Достойно відзначила ювілей Шостка. Літературно-музичне свято «Героїзму ти серце без страху відкрив» під час якого відбулась екскурсія до музею І.М. Кожедуба, виставка авіамоделей, парад дронів, покладання квітів до пам’ятника уславленого льотчика, наповнило присутніх почуттям гордості за свого земляка.

У ході святкування відбулась презентація книги К. Насико «Іван Микитович Кожедуб – шлях до подвигу», показ фільмів «Герой на батьківщині», «Пам’ять про Кожедуба».

У меморіально-освітньому комплексі «Родинна пам’ять» створено експозицію «Кожедуб у Шостці», повідомляє управління культури Сумської обласної державної адміністрації.