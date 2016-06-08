Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40330

На батьківщині Івана Кожедуба відзначають ювілей льотчика

8 червня на батьківщині кращого льотчика Другої світової війни в селі Ображіївка, що на Шостківщині, під час літературно-музичної композиції «Зірковий син України» відбулось покладання квітів до пам’ятника Івана Микитовича Кожедуба.

Гостинно зустрів відвідувачів музей І.М. Кожедуба. А виставка дитячих робіт вкотре довела, що справжні герої не вмирають, а живуть у наших серцях.

Достойно відзначила ювілей Шостка. Літературно-музичне свято «Героїзму ти серце без страху відкрив» під час якого відбулась екскурсія до музею І.М. Кожедуба, виставка авіамоделей, парад дронів, покладання квітів до пам’ятника уславленого льотчика, наповнило присутніх почуттям гордості за свого земляка.

У ході святкування відбулась презентація книги К. Насико «Іван Микитович Кожедуб – шлях до подвигу», показ фільмів «Герой на батьківщині», «Пам’ять про Кожедуба».

У меморіально-освітньому комплексі «Родинна пам’ять» створено експозицію «Кожедуб у Шостці», повідомляє управління культури Сумської обласної державної адміністрації.

Общество Кожедуб
view counter

По тематике

У Сумах вшанували пам’ять легендарного льотчика Івана Кожедуба
Сегодня 15:11

У Сумах вшанували пам’ять легендарного льотчика Івана Кожедуба

Сьогодні, 8 червня, біля центрального входу до парку культури та відпочинку ім. Кожедуба відбулись урочистості з нагоди 100-річчя з Дня...

В Сумах пройдут торжества по случаю 100-летия Ивана Кожедуба
05.06.2020 14:43

В Сумах пройдут торжества по случаю 100-летия Ивана Кожедуба

8 июня состоятся торжества по случаю 100-летия со дня рождения летчика-аса времен Второй мировой войны, маршала авиации Ивана Кожедуба....

В Шостке отметят 100-летие со дня рождения летчика-аса Ивана Кожедуба
02.06.2020 11:42

В Шостке отметят 100-летие со дня рождения летчика-аса Ивана Кожедуба

8 июня исполнится 100 лет со дня рождения Трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба....

На Шосткинщине отметят 99-ю годовщину со дня рождения Ивана Кожедуба
05.06.2019 09:41

На Шосткинщине отметят 99-ю годовщину со дня рождения Ивана Кожедуба

7 июня в Шостке и районе пройдут мероприятия, посвященные 99-годовщине со Дня рождения известного земляка, летчика-аса, маршала авиации, Трижды Героя...

Сумчане отметили день рождения Ивана Кожедуба
08.06.2016 17:14

Сумчане отметили день рождения Ивана Кожедуба

8 июня возле центрального входа в парк культуры и отдыха им. И. Кожедуба состоялись торжества по случаю дня рождения выдающегося...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.