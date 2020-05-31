В Сумах снова ДТП с маршруткой Из-за ДТП, которое произошло на участке дороги по ул. Героев Крут, троллейбусы № 5 и 10А будут разворачиваться на остановке «ТЦ «Березка» без заезда на конечную остановку маршрутов.

Изменения временные (на период оформления аварии работниками полиции), сообщает КП «Электроавтотранс». Подробности об аварии позже.