В Сумах снова ДТП с маршруткой

Изменения временные (на период оформления аварии работниками полиции), сообщает КП «Электроавтотранс».
Подробности об аварии позже.
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