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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21277

В Сумах снова ДТП с маршруткой

Из-за ДТП, которое произошло на участке дороги по ул. Героев Крут, троллейбусы № 5 и 10А будут разворачиваться на остановке «ТЦ «Березка» без заезда на конечную остановку маршрутов.

Изменения временные (на период оформления аварии работниками полиции), сообщает КП «Электроавтотранс».

Подробности об аварии позже.

Право Дтп ДТП с маршруткой
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