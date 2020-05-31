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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:07112

В Харькове пьяная жена советника главы Сумской ОГА попала в ДТП

От удара в припаркованный автомобиль Audi перевернулся на бок и частично заблокировал движение транспорта.

В центре Харькова жена советника главы Сумской ОГА устроила ДТП. Об этом передает Newsroom, ссылаясь на пресс-службу Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Ярослава Мудрого, 37, напротив клуба “Корова”. Водитель Audi A3 врезалась в припаркованный автомобиль Honda. От удара Audi перевернулся на бок и частично заблокировал движение транспорта. В результате аварии никто не пострадал. На место инцидента прибыли патрульные. Они обнаружили у водителя признаки опьянения, однако девушка отказалась от прохождения теста на содержание алкоголя в крови. В отношении фигурантки копы составили протокол по статье 124 КУоАП (“нарушение правил дорожного движения”) и 130 КУоАП (“отказ от осмотра водителя на состояние опьянения”).

Как стало известно позже, за рулем Audi A3 в момент ДТП находилась Дарья Безбородая, которая является супругой Александра Ларина — руководителя патронатной службы и советника главы Сумской ОГА. Ранее он служил в полке полиции особого назначения ГУНПУ в Харьковской области.

Право Дтп
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