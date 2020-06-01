На Сумщине снова перекрывали дорогу

Предысторией акции стал затянувшийся конфликт, связанный с решением Кабмина о принудительном, вопреки волеизъявлению жителей, присоединении этих сел, расположенных рядом с Путивлем, к Новослободской ОТГ, расположенной намного дальше от этих населенных пунктов.
А причиной акции стало заседание Кабмина, состоявшееся 12 июня, в пятницу, за ходом которого жители этих сел очень внимательно следили в соцсетях. Но, как заявили возмущенные участники акции, кроме абстрактных обещаний «решить «техническую проблему в течение суток», никакой конкретики они больше не услышали.
И подождав четыре дня, жители сел Мазевка, Руднево и поселка Новослободского перекрыли трассу. К жителям этих сел также присоединились солидарные с ними путивляне, а также небольшая делегация села Мачулища, также выразившая желание присоединиться к Путивльской ОТГ, пишут Путивльские ведомости.
14 июня во время поездки на Сумщину министра Кабинета министров Украины Сергея Немчинова прошла встреча с лебединской громадой....
Окончательное решение за Верховной Радой....
Но куда пойдет Лебедин, пока не ясно....
Завтра, 12 июня, представители Лебединщины посетят Верховную Раду Украины, где будут продолжать отстаивать позицию громады в резонансном вопросе присоединения Лебединского...
Вблизи села Филоновка в Лебединском районе утром 11 июня люди перекрыли трассу Сумы-Киев....