На Сумщине снова перекрывали дорогу Сегодня, 16 июня, у перекрестка дорог к селам Мазевка и Руднево Путивльского района перекрывали дорогу Сумы-Глухов.

Предысторией акции стал затянувшийся конфликт, связанный с решением Кабмина о принудительном, вопреки волеизъявлению жителей, присоединении этих сел, расположенных рядом с Путивлем, к Новослободской ОТГ, расположенной намного дальше от этих населенных пунктов.

А причиной акции стало заседание Кабмина, состоявшееся 12 июня, в пятницу, за ходом которого жители этих сел очень внимательно следили в соцсетях. Но, как заявили возмущенные участники акции, кроме абстрактных обещаний «решить «техническую проблему в течение суток», никакой конкретики они больше не услышали.

И подождав четыре дня, жители сел Мазевка, Руднево и поселка Новослободского перекрыли трассу. К жителям этих сел также присоединились солидарные с ними путивляне, а также небольшая делегация села Мачулища, также выразившая желание присоединиться к Путивльской ОТГ, пишут Путивльские ведомости.