На Сумщині взялися за історико-культурну спадщину Сьогодні, 16 червня, відбулося засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при управлінні культури Сумської облдержадміністрації.

У ньому взяли участь архітектори, історики, краєзнавці, представники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади.

За результатами розгляду науково-проєктної документації «Історико-архітектурний опорний план м. Конотоп Сумської області з визначенням меж і режимів використання історичних ареалів та зон охорони пам’яток культурної спадщини» (розробник Державне підприємство науково-дослідний і проектний інститут містобудування «НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ) проєкт схвалений рекомендований до погодження у порядку, визначеному законодавством з врахуванням зауважень та пропозицій, викладених членами ради.

Науково-проєктна документація «Історико-архітектурний опорний план смт Вороніж Шосткинського району Сумської області» (розробник Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» («УКРНДПІЦИВІЛЬБУД») рекомендована на доопрацювання з врахуванням пропозицій та зауважень членів ради та погодження, в порядку визначеному законодавством.