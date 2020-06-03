В Киеве дали 7 лет убийце сумчанина

Об этом сообщает "Киев Оперативный". Нападавшего обвинили в причинении телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего. Как известно, 35-летний участник конфликта, произошедшего в супермаркете в апреле 2019 года, две недели скрывался от полиции.
Напомним: в результате конфликта в супермаркете, осужденный нанес смертельный удар другому посетителю в очереди за пиццей. После удара парень упал без сознания, а нападающий дождался пиццы и пошел прочь. К пострадавшему поспешила одна из продавщиц, а посетители ТЦ помогли ему подняться. Друзья 33-летнего пострадавшего привезли его домой, однако позже нашли дома мертвым. Погибший оказался уроженцем Сумской области 1986 года рождения.
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