В Киеве дали 7 лет убийце сумчанина Мужчине, который одним ударом убил жителя Сумщины в столичном «Сильпо», вынесли приговор - 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный". Нападавшего обвинили в причинении телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего. Как известно, 35-летний участник конфликта, произошедшего в супермаркете в апреле 2019 года, две недели скрывался от полиции.

Напомним: в результате конфликта в супермаркете, осужденный нанес смертельный удар другому посетителю в очереди за пиццей. После удара парень упал без сознания, а нападающий дождался пиццы и пошел прочь. К пострадавшему поспешила одна из продавщиц, а посетители ТЦ помогли ему подняться. Друзья 33-летнего пострадавшего привезли его домой, однако позже нашли дома мертвым. Погибший оказался уроженцем Сумской области 1986 года рождения.