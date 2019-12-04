В Сумах опять обещают реконструировать детский парк Накануне выборов в Сумах снова затевают разговор о масштабных и долгосрочных реконструкциях.

Не доведя до ума стадион «Аванеград», молодежный центр «Романтика», Театральную площадь и многое другое, мэр Сум Александр Лысенко в который раз заговорил о возрождении детского парка «Сказка» (Ровно три года назад он уже заявляли, что за пару месяцев создадут концепцию развития детского парка, но дальше слов дело не пошгло).

Сегодня, 22 июня, в Сумах во время выездного совещания обсудили эскиз реконструкции детского парка «Сказка».

Как отметил городской голова Александр Лысенко, приоритетной задачей является возвращение исторического облика детском парке, особенно, его сооружений, которыми раньше славилась сумская «Сказка».

«Историю нужно возвращать, - наши дети и будущие поколения должны почувствовать тот дух сказки, который ощущался здесь много лет назад. Речь идет об огромном корабле, крепости, эстраде, спортивных зонах и многом другом. В то же время, все должно быть обновлено, современное, а главное безопасное, прежде всего это касается аттракционов. Впрочем, мы понимаем, что бюджетных средств может не хватить, поэтому готовы к привлечению инвестиций, - это хорошая мировая практика, а также есть достойные примеры соседних городов - Киева или Харькова. Но, прежде чем прийти к согласию, то есть финишному этапу, нужно еще будет созвать градостроительный совет и провести обсуждение с общественностью, целесообразно также учесть мнение преподавателей школ и детских садов», - подчеркнул руководитель областного центра, пишет сайт мэрии.

По словам авторов проекта Дарьи и Бориса Бурячковых, определенное функциональное зонирование парка не будет меняться принципиально, - изменения будут заключаться в насыщенности новыми аттракционами, формами благоустройства, хорошим освещением и озеленением. Вместе с тем, будет реконструированы маленькие башни, которые были разрушены, создана квест-комната, кинозал 5Д, обустроены спортивные зоны для футбола, большого и малого тенниса, бадминтона, и соответственно, раздевалки для игроков и построена инклюзивная площадка для детей с инвалидностью. В то же время трансформации претерпевает и пешеходный мост, ведущий к МЦ «Романтика».

Первый заместитель городского головы Владимир Войтенко выступил с инициативой провести специальный опрос среди сумчан различных возрастных групп по внесению возможных корректив и предложений.

В свою очередь директор детского парка «Сказка» Олег Левченко сообщил, что если проект будет утвержден до конца лета, то работы по реконструкции и модернизации могут стартовать в следующем году. Всего на полную реализацию проекту может уйти от трех до четырех лет.