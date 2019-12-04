Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:36382

В Сумах опять обещают реконструировать детский парк

Накануне выборов в Сумах снова затевают разговор о масштабных и долгосрочных реконструкциях.

Не доведя до ума стадион «Аванеград», молодежный центр «Романтика», Театральную площадь и многое другое, мэр Сум Александр Лысенко в который раз заговорил о возрождении детского парка «Сказка» (Ровно три года назад он уже заявляли, что за пару месяцев создадут концепцию развития детского парка, но дальше слов дело не пошгло).

Сегодня, 22 июня, в Сумах во время выездного совещания обсудили эскиз реконструкции детского парка «Сказка».

Как отметил городской голова Александр Лысенко, приоритетной задачей является возвращение исторического облика детском парке, особенно, его сооружений, которыми раньше славилась сумская «Сказка».

«Историю нужно возвращать, - наши дети и будущие поколения должны почувствовать тот дух сказки, который ощущался здесь много лет назад. Речь идет об огромном корабле, крепости, эстраде, спортивных зонах и многом другом. В то же время, все должно быть обновлено, современное, а главное безопасное, прежде всего это касается аттракционов. Впрочем, мы понимаем, что бюджетных средств может не хватить, поэтому готовы к привлечению инвестиций, - это хорошая мировая практика, а также есть достойные примеры соседних городов - Киева или Харькова. Но, прежде чем прийти к согласию, то есть финишному этапу, нужно еще будет созвать градостроительный совет и провести обсуждение с общественностью, целесообразно также учесть мнение преподавателей школ и детских садов», - подчеркнул руководитель областного центра, пишет сайт мэрии.

По словам авторов проекта Дарьи и Бориса Бурячковых, определенное функциональное зонирование парка не будет меняться принципиально, - изменения будут заключаться в насыщенности новыми аттракционами, формами благоустройства, хорошим освещением и озеленением. Вместе с тем, будет реконструированы маленькие башни, которые были разрушены, создана квест-комната, кинозал 5Д, обустроены спортивные зоны для футбола, большого и малого тенниса, бадминтона, и соответственно, раздевалки для игроков и построена инклюзивная площадка для детей с инвалидностью. В то же время трансформации претерпевает и пешеходный мост, ведущий к МЦ «Романтика».

Первый заместитель городского головы Владимир Войтенко выступил с инициативой провести специальный опрос среди сумчан различных возрастных групп по внесению возможных корректив и предложений.

В свою очередь директор детского парка «Сказка» Олег Левченко сообщил, что если проект будет утвержден до конца лета, то работы по реконструкции и модернизации могут стартовать в следующем году. Всего на полную реализацию проекту может уйти от трех до четырех лет.

Досуг Детский парк
view counter

По тематике

В Сумах в детском парке ремонтируют входную лестницу
02.06.2020 13:52

В Сумах в детском парке ремонтируют входную лестницу

На прошлой неделе в детском парке «Сказка» начался ремонт на входе....

В Сумах собираются реконструировать детский парк. На бумаге
29.01.2020 18:09

В Сумах собираются реконструировать детский парк. На бумаге

Может, подумают и над велотрассой вокруг парка....

Сумчане просят сделать велотрассу в детском парке
17.12.2019 11:07

Сумчане просят сделать велотрассу в детском парке

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создание велосипедной трассы в парке «Сказка»....

В детском парке городят очередной забор
10.12.2019 15:53

В детском парке городят очередной забор

9 декабря в сумском детском парке «Сказка» установили забор....

В детском парке строят горку для тюбингов
04.12.2019 12:57

В детском парке строят горку для тюбингов

В Сумах появится сертифицированная горка для спуска на тюбингах....

Новости

Новый случай коронавируса на Сумщине в Конотопе
Сегодня 09:47
На Сумщине еще один случай коронавирусной болезни
Сегодня 08:17
В Сумы приехала ведущая «Орла и решки»
Сегодня 18:51
В Сумах опять обещают реконструировать детский парк
Сегодня 18:36
В Ромнах посадили грабителя
Сегодня 18:18
У глуховчанина посреди улицы остановилось сердце, после клинической смерти мужчину удалось оживить
Сегодня 17:31
В Сумах водитель без прав предлагал копам взятку
Сегодня 17:24
Появились подробности ДТП, в котором погибла велосипедистка из Шостки
Сегодня 16:43
В Шостке подожгли автомобиль
Сегодня 16:40
В Сумы заехал кругосветный автопробег «Подари надежду»
Сегодня 16:34
В Сумах определили лучшую громаду на волейбольной площадке
Сегодня 15:51
Служба зайнятості Сумщини - лідер за рівнем фінансової підтримки підприємців у карантинний період
Сегодня 15:37
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.