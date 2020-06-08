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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23428

На Сумщине решили усилить карантин

Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении более жестких мер во время действия адаптивного карантина на территории Сумской области.

«Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмену карантину. Однако угроза вируса не стала меньше. Ситуация требует особого внимания», - отметил замглавы Сумской ОГА Сергей Банников.

Для предотвращения распространения коронавирусной болезни в Сумской области и принимая во внимание фактическое состояние эпидемической ситуации на территории области на период действия карантина запрещается пребывание граждан в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте, учреждениях торговли, на рынках и других общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе защитных масок, закрывающих нос и рот, в т.ч. изготовленных самостоятельно. Рекомендуется также прекращение деятельности заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности после 22 часов. Жители Сумщины не должны находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, и самовольно покидать места самоизоляции.

На Сумщине пока не будут функционировать детские учреждения оздоровления и отдыха. Запрещается также проведение массовых культурных, культурно-развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий, деятельность музеев и историко-культурных заповедников, театров, концертных организаций, филармонии, художественных (художественных) коллективов с участием более одного человека на 5 кв. м. площади здания или территории (на открытых площадках), где проводятся такие мероприятия.

Осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на всех видах городского, пригородного, междугородного и межобластного автомобильного транспорта, в электрическом (троллейбус), железнодорожном транспорте возможно лишь в количестве пассажиров, которое не превышает количество мест для сидения.

Ответственность за обеспечение водителей (проводников, кондукторов) средствами индивидуальной защиты органов дыхания, антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами и оборудованием для проведения обработки салонов транспортных средств и контроль соблюдения противоэпидемических мероприятий работниками и пассажирами возлагается на перевозчиков.

По результатам совещания Сергей Банников рекомендовал руководителям органов местного самоуправления создать постоянно действующие мобильные группы с привлечением работников Главного управления Национальной полиции в Сумской области, Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, представителей местных СМИ для мониторинга соблюдения субъектами хозяйствования установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина и в случае их нарушения принимать соответствующие меры реагирования к нарушителям в соответствии с нормами законодательства.

Общество Карантин
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