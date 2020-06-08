На Сумщине решили усилить карантин

«Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмену карантину. Однако угроза вируса не стала меньше. Ситуация требует особого внимания», - отметил замглавы Сумской ОГА Сергей Банников.
Для предотвращения распространения коронавирусной болезни в Сумской области и принимая во внимание фактическое состояние эпидемической ситуации на территории области на период действия карантина запрещается пребывание граждан в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте, учреждениях торговли, на рынках и других общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе защитных масок, закрывающих нос и рот, в т.ч. изготовленных самостоятельно. Рекомендуется также прекращение деятельности заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности после 22 часов. Жители Сумщины не должны находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, и самовольно покидать места самоизоляции.
На Сумщине пока не будут функционировать детские учреждения оздоровления и отдыха. Запрещается также проведение массовых культурных, культурно-развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий, деятельность музеев и историко-культурных заповедников, театров, концертных организаций, филармонии, художественных (художественных) коллективов с участием более одного человека на 5 кв. м. площади здания или территории (на открытых площадках), где проводятся такие мероприятия.
Осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на всех видах городского, пригородного, междугородного и межобластного автомобильного транспорта, в электрическом (троллейбус), железнодорожном транспорте возможно лишь в количестве пассажиров, которое не превышает количество мест для сидения.
Ответственность за обеспечение водителей (проводников, кондукторов) средствами индивидуальной защиты органов дыхания, антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами и оборудованием для проведения обработки салонов транспортных средств и контроль соблюдения противоэпидемических мероприятий работниками и пассажирами возлагается на перевозчиков.
По результатам совещания Сергей Банников рекомендовал руководителям органов местного самоуправления создать постоянно действующие мобильные группы с привлечением работников Главного управления Национальной полиции в Сумской области, Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, представителей местных СМИ для мониторинга соблюдения субъектами хозяйствования установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина и в случае их нарушения принимать соответствующие меры реагирования к нарушителям в соответствии с нормами законодательства.
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