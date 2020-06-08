У ректора СумГУ обнаружили коронавирус На сегодня лабораторно подтвержден случай коронавирусной болезни COVID-19 у ректора университета Анатолия Васильева.

Сейчас ректор находится на самоизоляции в домашних условиях, самочувствие удовлетворительное, болезнь протекает без характерных в таких случаях симптомов.

В университете принимались и принимаются все необходимые карантинные мероприятия: соблюдение социальной дистанции, обязательность использования масок, дезинфекция поверхностей и дверных ручек и тому подобное. Определен круг контактных лиц, после консультаций с семейными врачами отправлены на самоизоляцию.

Коллектив университета желает Анатолию Васильеву скорейшего выздоровления и ожидает его возвращения к активной деятельности.