Мэр Сум идет на самоизоляцию Из-за участия ректора СумГУ Анатолия Васильева, который заболел коронавирусом, в коллегии облгосадминистрации, мэр Сум решил пойти на самоизоляцию.

Определен круг контактных лиц, среди которых и мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, в городском совете проводится дезинфекция. Завтра мэр тоже идет на самоизоляцию и сделает тест на коронавирус, пишет ТСН.