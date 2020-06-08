Мэр Сум идет на самоизоляцию

Определен круг контактных лиц, среди которых и мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, в городском совете проводится дезинфекция. Завтра мэр тоже идет на самоизоляцию и сделает тест на коронавирус, пишет ТСН.
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