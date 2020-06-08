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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:451359

Мэр Сум идет на самоизоляцию

Из-за участия ректора СумГУ Анатолия Васильева, который заболел коронавирусом, в коллегии облгосадминистрации, мэр Сум решил пойти на самоизоляцию.

Определен круг контактных лиц, среди которых и мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, в городском совете проводится дезинфекция. Завтра мэр тоже идет на самоизоляцию и сделает тест на коронавирус, пишет ТСН.

Общество Александр Лысенко Коронавирус Самоизоляция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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