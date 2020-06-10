Суперкубок Сумщины взял ФК «Сумы» Сегодня, 28 июня, в Сумах на стадионе «Юбилейный» прошел матч за суперкубок области по футболу.

Встречались чемпион прошлого сезона ФК «Сумы» и обладатель кубка ФК «Тростянец». Суперкубок завоевали хозяева поля за счет двух мячей Шаврина в первом тайме. Во втором гости сумели отыграть один мяч, но не больше. ФК «Тростянец» - ФК «Сумы» 1:2 Голы: Анцибор 65 - Шаврин 9, 34