Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:40126

Суперкубок Сумщины взял ФК «Сумы»

Сегодня, 28 июня, в Сумах на стадионе «Юбилейный» прошел матч за суперкубок области по футболу.

Встречались чемпион прошлого сезона ФК «Сумы» и обладатель кубка ФК «Тростянец».

Суперкубок завоевали хозяева поля за счет двух мячей Шаврина в первом тайме. Во втором гости сумели отыграть один мяч, но не больше.

ФК «Тростянец» - ФК «Сумы» 1:2

Голы: Анцибор 65 - Шаврин 9, 34

Спорт Суперкубок Сумщины Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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