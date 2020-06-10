Суперкубок Сумщины взял ФК «Сумы»

Встречались чемпион прошлого сезона ФК «Сумы» и обладатель кубка ФК «Тростянец».
Суперкубок завоевали хозяева поля за счет двух мячей Шаврина в первом тайме. Во втором гости сумели отыграть один мяч, но не больше.
ФК «Тростянец» - ФК «Сумы» 1:2
Голы: Анцибор 65 - Шаврин 9, 34
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