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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44106

Мэр Сум предупредил об ужесточении карантина

Вопрос обсуждался сегодня, 30 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

- Ситуация в нашем городе контролируема, - начал Александр Лысенко. – Но вы видите, какая ситуация сейчас по всей стране. У нас на выходных был селектор с президентом, с Кабмином, и ситуация по стране, она также контролируема, но она сложная, более сложная, чем у нас. Чтобы нам не попасть в то количество 11-ти областей, где снова вводятся карантинные ограничения, нам нужно с вами придерживаться всех карантинных мероприятий, которые нами запланированы и которые мы с вами контролируем и которых должны придерживаться все предприниматели и предприятия. На чем нам нужно сосредоточиться с вами? Это транспорт, рынки, и заведения общественного питания. Это три опасные направления, откуда мы можем получить ухудшение ситуации. Поэтому обращаюсь к тем, кто занимается этими направлениями. Будет решение, что клубы, рестораны, кафе будут работать до 22.00. При наличии двух и больше нарушений заведение будет закрываться. Я думаю, такое решение будет после региональной комиссии (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – Ред.). Но сегодня все должны понять, я видел статистику по штрафах, эти 17 или 34 тыс. грн штрафа, нам не нужны эти деньги за счет здоровья людей. И каждый руководитель заведения должен понять: если ты заплатил штраф, это ты еще не решил проблему. Нужно установить порядок. Больше всего это касается рынков, особенно Центрального. Нужно, чтобы все те меры, которые мы приняли на исполкоме, выполнялись. Если мы не удержим ситуацию на нынешнем уровне, то будет большая проблема. Нам снова нужно будет закрывать, ограничивать, не давать работать. Это неправильно. Я вижу, что сейчас много кто не ходит в масках, дезинфекцию не делает, все думают, что сейчас жара уничтожит всю инфекцию. Ничего не уничтожит.

Общество Карантин
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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