Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:541435

На Сумщине уже 297 случаев коронавируса

За последние сутки добавился один случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

На утро 30 июня на Сумщине 297 случаев, 5 – летальных. Вылечилось 222 человека (трое за сутки). Болеют 70 человек.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

Сумщина вернулась в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 12:38

Сумщина вернулась в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 30 июня в Сумской области 297 случая заболевания COVID-19, вылечились 222 человека....

Ситуация с коронавирусом в Украине на 30 июня
Сегодня 10:21

Ситуация с коронавирусом в Украине на 30 июня

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 30 июня в Украине подтверждено 44334 случая COVID-19, из них 19 115 выздоровели,...

Стало известно, где на Сумщине новый случай коронавируса
Сегодня 09:34

Стало известно, где на Сумщине новый случай коронавируса

По состоянию на 30 июня в Сумской области 297 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сегодня 08:10

В Сумах болеют коронавирусом 20 человек, в том числе двое детей

Об этом сегодня, 30 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....

На Сумщине уже 296 случаев коронавируса
Вчера 09:37

На Сумщине уже 296 случаев коронавируса

По состоянию на 29 июня в Сумской области уже 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.