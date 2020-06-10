На Сумщине уже 297 случаев коронавируса

На утро 30 июня на Сумщине 297 случаев, 5 – летальных. Вылечилось 222 человека (трое за сутки). Болеют 70 человек.
На утро 30 июня в Сумской области 297 случая заболевания COVID-19, вылечились 222 человека....
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 30 июня в Украине подтверждено 44334 случая COVID-19, из них 19 115 выздоровели,...
По состоянию на 30 июня в Сумской области 297 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 30 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 29 июня в Сумской области уже 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....