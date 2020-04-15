Правительство пообещало не повышать тарифы на электроэнергию для населения

Тарифы на электроэнергию для населения повышаться не будут. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

"Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменный уже с 2017 года. И, как уже неоднократно отмечал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа", - сказала она.

По словам Буславец, без повышения социальной защиты, а также без повышения прожиточного минимума и пенсий, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.

Также она отметила, что речь идет о неизменности тарифов именно для населения. А в других сегментах рынка есть двусторонние договоры, и там свое ценообразование.

"Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спросу и предложению", - подытожила она.