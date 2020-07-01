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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30213

Мэр Сум похвастался сотрудничеством с бизнесом

Сегодня, 8 июля, в Сумах прошла встреча городских властей и бизнеса.

Об этом говорится на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«Встреча с представителями одной из крупнейших бизнес-союзов в Украине ОО «Союз предпринимателей, арендаторов и собственников Сумской области» по случаю пятнадцатой годовщины основания объединения.

Обсудили насущные вопросы: состояние предпринимательства во время карантина, влияние на развитие бизнеса в Украине новых законов 2019-2020 гг. и пути выхода из экономического кризиса.

Спасибо всем, кто посетил мероприятие, депутатам, которые активно способствуют развитию бизнеса в регионе, и главе союза Светлане Иченской за отстаивание интересов представителей бизнес-сообщества на уровне страны и организации сегодняшней встречи.

Замечу, что мы делаем все возможное, чтобы бизнес в Сумах развивался. В прошлом году на базе Конгресс-центра СумГУ совместно с университетом и предпринимателями было открыто бизнес-хаб - пространство для кооперации, развития и обучение, на это из бюджета города было выделено около 400 тыс. грн. Ставка налога в Сумах для предпринимателей малого и среднего бизнеса самая низкая в Украине по сравнению с другими регионами.

Кроме того, действует целевая Программа поддержки малого и среднего предпринимательства Сумской городской ОТГ на 2020-2022 годы, на выполнение которой, с 1 июля объявлен конкурс на предоставление финансовой помощи предпринимателям из бюджета города», - говорится в сообщении.

На фото, которые выставлены на старнице мэра, городской голова и его первый зам Владимир Войтенко запечталены без масок, хотя сам Александр Лысенко постоянно ратует за ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах. Хотя сам постоянно попадается в них без маски.

Общество
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