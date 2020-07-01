Сумські бібліотекарі підготували огляд книг нового формату Працівники відділу літератури з мистецтва Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка пропонують поціновувачам української літератури огляд аудіокниг українських авторів зі свого фонду.

«Рутинні будні все частіше змушують нас відкладати паперову книгу у шухлядку, адже потрібно зробити домашні справи, позайматися з дітьми, приготувати їжу та ін. Тож ми вирішили допомогти сумчанам поринути у світ улюбленої книги та водночас відпочити за допомогою аудіокниг. Це зручно, не вражає зір, а головне цікаво, адже паралельно можна уявляти картину, що описують у рядках», – розповідають фахівці книгозбірні.

Зокрема, бібліотекарі радять: «Записки Кирпатого Мефістофеля» Володимира Винниченка, «Інститутка» Марка Вовчка, «Вічник. Сповідь на перевалі духу» Мирослава Дочинця, «Лебедина зграя» Василя Земляка, «Щоденник моєї секретарки» Братів Карпових, «Старший боярин» Тодося Осьмачка, «Драматичні твори. Поеми» Лесі Українки, «Твори» Юрія Яновського, повідомляє сайт мерії.

Детальніше за телефоном: (0542)22-21-28, (0542)22-47-69, (0542)22-63-32, (0542)22-13-76.