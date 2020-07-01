В Конотопе полиция оперативно разыскала и задержала мошенника, который обманул пожилую женщину (видео) Происшествие произошло вчера в одном из жилых микрорайонов Конотопа. Злоумышленник использовав известную схему «Ваш сын попал в ДТП», выманил у 77-летней жительницы райцентра почти 30 000 гривен. Но долго радоваться удачной сделке злоумышленнику не пришлось, поскольку его разыскали и задержали оперативники полиции.

О том, что стала жертвой мошенников, в полицию сообщила сама потерпевшая. Пожилая женщина рассказала, что на ее стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который назвался врачом и сообщил, якобы ее сын, проживающий отдельно, попал в дорожно-транспортное происшествие и требует немедленного стоимостного лечения. Поэтому, чтобы быстрее его начать, женщина должна немедленно собрать и передать курьером как можно большую сумму средств.

Услышав, что ее ребенок нуждается в немедленной помощи, пожилая женщина, не задумываясь, выполнила все указания собеседника и передала псевдо-курьеру свои сбережения. И только после этого, позвонив сыну, выяснила, что общалась с мошенниками.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции приняли незамедлительные меры для установления личности визитера. Выяснилось, что он приезжал на автомобиле «такси». Далее, с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», оперативники разыскали автомобиль и водителя, который был за рулем.

Последний рассказал, что действительно подвозил к месту жительства потерпевшей мужчину и женщину. Именно по его описанию оперативникам удалось установить личность, а затем и задержать правонарушителя. Им оказался 36-летний житель Конотопа. Он уже имел проблемы с законом: в свое время отбывал наказание за хулиганство.

Как пояснил правоохранителям задержанный, к потерпевшей он уехал, потому что его об этом попросила знакомая, пообещав за такую «помощь» пять тысяч гривен. Остальные же полученные мошенническим способом деньги он должен был передать другому человеку. Однако этим планам помешали работники полиции. Часть денег была изъята у злоумышленника при задержании, а часть он успел потратить на собственные нужды. И хотя человек отрицает свои противоправные действия и говорит, что только помогал знакомой, полицейские доказали, что это неправда, ведь, придя к потерпевшей, он назвался чужим именем и постоянно подгонял пожилую женщину, не давая той опомниться или позвонить сыну.

Правонарушителю уже сообщено о подозрении в содеянном. Его действия следователи квалифицируют по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц), санкция которой предусматривает уголовную ответственность в виде уплаты штрафа, исправительных работ или ограничения или лишения свободы.

Сейчас сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим аналогичным правонарушениям и устанавливают личности других участников этой мошеннической схемы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.



